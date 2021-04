Israelul studiaza o posibila legatura intre vaccinul Pfizer si probleme cardiace la barbatii sub 30 de ani, dupa 62 de cazuri de miocardita descoperite

Informatiile apar intr-un raport al ministerului israelian al sanatatii despre efectele secundare ale vaccinului Pfizer-BioNtech , facut public de Canalul 12 TV, potrivit adevarul.ro Potrivit informatiilor din raport, 56 dintre aceste cazuri au venit dupa a doua doza si majoritatea celor afectati erau barbati sub 30 de ani.60 dintre pacienti au fost tratati si externati din spital in stare buna, insa doi dintre pacienti, sanatosi pana la vaccinare, inclusiv o femeie de 22 de ani si un barbat de 35 de ani, au murit."Constatarile au fost prezentate companiei Pfizer, care a raspuns ca nu avusesera relatari similare in restul lumii si ca vor examina datele", se spune intr-un extras din raport."A aparut o ingrijorare speciala cu privire la frecventa aparitiei observate la barbati sub 30 de ani in zilele imediat urmatoare celei de-a doua doze", scrie raportul."In acest stadiu, conform constatarilor initiale care mai trebuie verificate, exista impresia ca numarul de cazuri este mai mare decat s-ar fi asteptat, in special pentru cei sub 30 de ani".Dintre cei care au primit a doua doza, 1 din 100.000 au avut posibile efecte secundare ale miocarditei. Totusi, acest numar a crescut la 1 din 20.000 in randul celor cu varste cuprinse intre 16 si 30 de ani."In acest moment credem ca planul de vaccinare ar trebui sa se desfasoare in mod normal pentru cei cu varsta peste 16 ani. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul ca exista posibilitatea sa vedem aceleasi rezultate si in vaccinarile celor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani", a avertizat raportul.Israelul doreste sa continue vaccinarea celor sub 16 ani de indata ce vaccinul este autorizat.