Israelul intentioneaza sa isi redeschida economia din 5 aprilie, dupa vaccinarea intregii populatii eligibile

Israelul a importat vaccinuri fabricate de Pfizer-BioNTech si Moderna si a administrat cel putin o doza de vaccin al Pfizer cel putin la 50% din populatia sa de 9 milioane de persoane.Duminica, Israelul a redeschis numeroase afaceri , intre care magazinele stradale si mallurile, cu toate ca unele facilitati de recreere sunt disponibile numai persoanelor imunizate prin vaccinare sau dupa recuperarea in urma infectarii cu Covid-19.Multi dintre copii au revenit la scoala, dat elevii din scolile gimnaziale invata inca acasa, in timp ce restaurantele pot doar sa ofere mancare la pachet sau sa faca livrari.Vorbind reporterilor din Tel Aviv, Netanyahu a declarat ca toti israelienii eligibili, cu varsta de cel putin 16 ani, ar trebui sa fie vaccinati pana la sfarsitul lunii martie , ceea ce ar permite o redeschidere completa a economiei pana pe 5 aprilie.In vederea realegerii intr-un nou scrutin, din 23 martie, Netanyahu a mai spus ca discuta cu sefii Pfizer si Moderna."Vom infiinta aici doua fabrici care vor face ca Israelul sa devina o parte a lantului global de aprovizionare cu vaccinuri", a spus el.Netanyahu a declarat ca una dintre fabrici va produce flacoane pentru Moderna, iar cealalta va fi un centru de cercetare si dezvoltare pentru Pfizer.Nu au existat comentarii imediate din partea niciunei companii. Marti, Israelul a declarat ca ofera cantitati mici de vaccinuri, excedentare, pentru COVID-19 teritoriilor administrate de palestinieni, precum si mai multor tari.In aceasta luna, palestinienii au primit un transport initial de doze Moderna din Israel , care a ajutat la lansarea unui program limitat de vaccinare in Gaza si Cisiordania ocupata de Israel. In timp ce Israelul a vaccinat palestinienii in Ierusalimul de Est, tara a fost criticata in strainatate pentru ca nu si-a extins campania in celelalte zone palestiniene.