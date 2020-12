Israelul a primit primele vaccinuri anti-COVID de la Pfizer. Netanyahu anunta ca se va vaccina primul

#BREAKING: Pfizer vaccines to COVID-19 have arrived in Israel.



Aceste prime vaccinuri au sosit cu mare pompa cu un zbor cargo al companiei DHL pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, intampinat de premierul Netanyahu zambitor."Este o zi de sarbatoare pentru Israel ! Intentionez sa fiu primul care se va vaccina in Israel, pentru a da exemplu populatiei", a declarat Netanyahu.La sfarsitul lui noiembrie, Israelul a achizitionat opt milioane de doze de vaccin de la Pfizer, cu o livrare prevazuta incepand cu ianuarie 2021, insa primele vaccinuri au sosit mai devreme si inainte de Hanuka, Sarbatoarea evreiasca a Luminilor, celebrata incepand de joi.Israelul, care vrea sa produca propriul vaccin, a comandat de asemenea sase milioane de doze de la compania Moderna, pentru un total de 14 milioane de doze ce ar putea imuniza in final circa sapte dintre cele noua milioane de israelieni, vaccinarea implicand doua doze.Guvernul israelian a anuntat luni impunerea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii de Hanuka, din cauza cresterii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus in ultimele saptamani.Autoritatile israeliene au impus o a doua carantina la nivel national in septembrie, in conditiile in care Israelul inregistra una dintre cele mai ridicate rate de contaminare la nivel mondial.De atunci, restrictiile au fost relaxate, insa numarul de infectari creste in mod sustinut de la inceputul lui noiembrie, depasind nivelul de 1.500 de noi cazuri zilnice si alimentand temeri cu privire la un "al treilea val" al epidemiei.Cu toate acestea, specialisti israelieni in sanatate publica au criticat impunerea interdictiei de circulatie pe timpul noptii, estimand ca este vorba de o masura prea putin eficienta pentru o tara care a inregistrat aproape 349.000 de contaminari, dintre care 2.932 s-au soldat cu deces.Conform AFP, comitetul pentru vaccinuri al Administratiei pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration, FDA) se intruneste joi pentru a analiza cererea BioNTech / Pfizer de aprobare a vaccinului sau anti-coronavirus.Citeste si: Emiratele Arabe Unite au aprobat vaccinul anti-COVID Sinopharm, produs de chinezi