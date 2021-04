Israelul investigheaza cazuri de miocardita semnalate la persoane vaccinate cu Pfizer

Ce este miocardita

Conform unei analize a autoritatilor israeliene, au fost semnalate cateva zeci de noi cazuri de miocardita in randul celor peste cinci milioane de persoane vaccinate in Israel , cele mai multe dupa prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech, majoritatea semnalate la persoane cu varste de pana in 30 de ani.Nu este insa clar daca numarul acestor cazuri este neobisnuit de ridicat si nici daca exista vreo legatura cu vaccinul, acestea fiind investigate in prezent, a declarat Nachman Ash, coordonatorul campaniei israeliene de combatere a pandemiei. Determinarea unei legaturi cu vaccinul , a explicat responsabilul israelian, va fi dificila, intrucat miocardita, o afectiune care adesea se vindeca fara complicatii, poate fi cauzata de o varietate de virusuri si un numar comparabil de cazuri a fost raportat de asemenea in anii anteriori.Compania Pfizer a transmis ca nu a observat o crestere a incidentei acestei afectiuni cardiace peste cea normala in randul populatiei generale.La randul sau, Nadav Davidovici, director al scolii de sanatate publica a Universitatii Ben Gurion din Tel Aviv, afirma ca inclusiv in eventualitatea in care s-ar confirma o legatura intre vaccin si aceste cazuri de miocardita, riscurile nu ar fi suficient de serioase incat sa fie oprita administrarea vaccinului, intrucat "riscul imbolnavirii de COVID-19 este mult mai mare decat efectele adverse ale vaccinului, iar riscul de peri/miocardite dupa vaccinare este mic si temporar".