Israelul raspunde cu aceeasi moneda la tirul de sase obuze din sudul teritoriului libanez

Potrivit unei surse libaneze in domeniul securitatii, tirurile de obuz provin din sudul Libanului, iar demersuri erau in curs in vederea identificarii originii.Israelul a tras 22 de obuze catre teritoriul libanez, potrivit acestei surse.Imediat nu s-au raportat nici victime si nici pagube in Liban.Acest incident nu pare sa arate, pentru moment, o deschidere a unei noi linii a frontului, in contextul in care Israelul ataca Fasia Gaza Este vorba despre al doilea incident de acest fel in decus de o saptamana.Trei proiectile au fost trase joi din Liban catre nordul Israelului, insa au cazut in mare, fara sa provoace victime sau pagube.