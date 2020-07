Israelul primeste avertismente pentru planul de anexare a unor parti din teritoriile palestiniene

Intr-un comunicat distribuit de Ministerul de Externe german, aceste tari, care includ doi dintre principalii parteneri ai Israelului in Orientul Mijlociu, au declarat ca ministrii lor de externe au discutat despre modul in care ar putea fi reluate discutiile dintre Israel si Autoritatea Palestiniana.Aceste tari, impreuna cu majoritatea celorlalte state europene, se opun planurilor israeliene care prevad anexarea unor parti din Cisiordania ocupata ca parte a unui acord promovat de administratia presedintelui american Donald Trump Autoritatea Palestiniana, care doreste Cisiordania pentru un viitor stat palestinian, se opune masurii. Statele Unite trebuie inca sa-si dea aprobarea pentru planurile de anexare."Suntem de acord ca orice anexare a teritoriilor palestiniene ocupate in 1967 ar fi o incalcare a dreptului international si ar pune in pericol bazele procesului de pace", au declarat ministrii de externe europeni si din Orientul Mijlociu dupa videoconferinta lor."Nu vom recunoaste nicio modificare a frontierelor din 1967 care sa nu fie convenita de ambele parti aflate in conflict", au adaugat ei. "Aceasta ar putea avea de asemenea consecinte asupra relatiei cu Israelul", au avertizat ministrii.Israelul a refuzat sa comenteze. Dar intr-un comunicat separat, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a transmis ca i-a spus luni premierului britanic Boris Johnson ca este angajat fata de planul "realist" al lui Trump pentru regiune."Israelul este pregatit sa desfasoare negocieri pe baza planului de pace al presedintelui Trump, care este atat creativ, cat si realist, si nu se va intoarce la formulele esuate ale trecutului", se arata in comunicatul lui Netanyahu.