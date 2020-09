Israelul va impune saptamana viitoare masuri partiale de carantina, din cauza cresterii numarului infectarilor cu coronavirus

Gamzu a spus ca Israelul sa afla intr-un "moment crucial" al eforturilor de aducere sub control a raspandirii Covid-19, in prezent fiind raportate zilnic 3.000 de cazuri noi la o populattie de noua milioane de locuitori.Oficialul a atribuit cresterea apatiei existente in randul minoritatii arabe fata de masurile de distantare sociala si a ratei ridicate de infectii in comunitatile de evrei ultra-ortodocsi, care traiesc in comunitati stranse.Alti experti in domeniul sanatatii au spus ca neintelegerile politice intre membrii guvernului de coalitie al premierului Benjamin Netanyahu au dus la o reactie lenta la un al doilea val de cazuri, dupa ce restrictiile nationale au aplatizat curba infectiilor, in luna mai."Va rog, fara nunti acum, fara reuniuni de masa...nicaieri. Sunt orase in Israel care vor fi plasate in carantina si inchise, in urmatoarele saptamani, care se vor confrunta cu dificultati economice, sociale si personale", a spus Gamzu.Acesta a facut declaratia dupa aprobarea in sedinta de guvern de joi a plasarii in carantina a asa-numitelor "orase rosii", unde ratele de infectare sunt ridicate. Aproximativ 30 de comunitati, majoritatea arabe sau cu evrei ultra-ortodocsi, au fost incluse deja in ceasta categorie.In orasul arab Nazareth, identificat ca "rosu" de catre autoritati, locuitorii nu au respectat restrictiile, organizand petreceri pentru nunti si receptii acasa, reunind sute de oameni pe alei sau gradini pentru evenimente care de obicei aveau loc in sali de evenimente care acum sunt inchise.Primaria din Nazareth a anuntat, dupa declaratia lui Gamzu, ca orasul este luat ca tinta in mod nedrept.In Israel au fost confirmate in total 122.799 de cazuri de infectii cu noul coronavirus si 976 de decese.