Italia a inregistrat 553 de noi decese provocate de coronavirus. Bilantul mortilor a trecut de 70.000

Spaima in Italia dupa ce noua tulpina a coronavirusului din Marea Britanie a ajuns si aici. Tara confirma primul caz de infectare Va mai recomandam si:

Numarul zilnic al infectiilor a crescut la 14.522, de la 13.318 in ziua precedenta.Prima tara occidentala lovita de virus, Italia a devenit a cincea natiune din lume care a depasit 70.000 de decese, cu un bilant total de 70.395, cel mai ridicat din Europa.De asemenea, in Italia s-au inregistrat 1,991 de milioane de cazuri pana in prezent.Numarul de teste efectuate in ultimele 24 de ore a crescut la 175.364, de la 166.205 in ziua precedenta, a mai precizat ministerul.Numarul de pacienti spitalizati cu COVID-19 a fost miercuri de 24.546, in scadere cu 402 fata de ziua precedenta. In unitatile de terapie intensiva au existat 216 internari, comparativ cu 201 marti.Numarul actual de pacienti la terapie intensiva a scazut cu 63, pana la 2.624, reflectand numarul celor care au murit sau au fost externati.