Italia anunta primele zboruri ''fara COVID'' intre Europa si SUA

Compania care gestioneaza aeroportul Roma-Fiumicino, Aeroporti di Roma (ADR), a anuntat incheierea unui acord intre compania aeriana italiana Alitalia si cea americana Delta Air Lines pentru efectuarea unor zboruri speciale intre unele orase din SUA si Roma incepand din decembrie.Culoare aeriene similare vor fi de asemenea testate intre Roma si orasele germane Munchen si Frankfurt.Aceasta initiativa survine dupa lansarea in septembrie a unor zboruri interne "fara COVID" intre orasele italiene Roma si Milano."Noile protocoale de calatorie, prevazute cu titlu experimental pe zborurile din SUA catre Fiumicino, vor fi propuse progresiv pasagerilor incepand din decembrie (...). Etapa experimentala are in vedere evaluarea eficacitatii si functionalitatii noului mod de calatorie, cu scopul de a-l face mai larg disponibil pentru sezonul de vara 2021", mentioneaza intr-un comunicat Aeroporti di Roma.Acordul prevede ca pasagerii care calatoresc dinspre SUA catre Italia, avand ca punct de plecare aeroporturile Newark si JFK din New York si cel din Atlanta si ca punct de sosire aeroportul Fiumicino din Roma vor fi scutiti de obligatia intrarii in carantina in Italia, daca la imbarcare prezinta un test COVID-19 negativ efectuat in ultimele 48 de ore si accepta sa faca inca un test la sosirea pe aeroportul italian.Aeroportul Fiumicino le propune deja pasagerilor sositi efectuarea de teste antigen rapide, al caror rezultat este obtinut in circa 30 de minute.Companiile aeriene din statele UE fac presiuni asupra guvernelor pentru a gasi alternative la restrictiile de calatorie in timp ce Europa se afla in al doilea val de COVID-19. Lufthansa si Alitalia au fost primele care au lansat folosirea testelor antigen rapide, insa la inceput numai pe unele zboruri interne.