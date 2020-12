Italia ar urma sa inregistreze peste 700.000 de decese in 2020, cea mai mare cifra dupa 1944

"Anul acesta, din pacate, vom depasi cu usurinta pragul de 700.000 de decese", a afirmat Gian Carlo Blangiardo pentru Agora, un program al televiziunii publice RAI."Este o cifra ingrijoratoare", a adaugat el. "Ultima data cand am depasit pragul de 700.000 de morti a fost chiar la mijlocul celui de-Al Doilea Razboi Mondial", a mai spus el.Italia a inregistrat o mortalitate neobisnuit de mare din cauza noului coronavirus. Numarul oficial de decese din cauza pandemiei de COVID-19 este mai mare de 65.000, cea mai ridicata mortalitate din Europa.Blangiardo a prezis si o criza demografica accentuata, in conditiile in care se asteapta ca numarul nou-nascutilor sa scada sub 400.000 in 2020, de la circa 420.000 in 2019.In fiecare din ultimii sase ani, numarul nou-nascutilor a atins niveluri minime in Italia. Predictia lui Blangiardo sugereaza ca Italia se va confrunta cu un al saptelea record negativ consecutiv.De asemenea, datele prezentate marti de ISTAT demonstreaza ca populatia Italiei este din ce in ce mai imbatranita si mai putin numeroasa, imigratia nefiind suficienta pentru a compensa declinul demografic.La sfarsitul anului 2019, Italia numara 59.641.488 de locuitori, cu circa 175.000 mai putini decat la finele lui 2018 (minus 0,3%) si cu numai 207.000 in plus fata de 2011, cand a avut loc ultimul recensamant important, indica ISTAT.O alta constatare este aceea ca Italia este una dintre tarile cu cea mai imbatranita populatie: din 2011 varsta medie a crescut cu doi ani, ajungand la 45. Persoanele de peste 45 de ani formeaza in prezent 53,5% din totalul locuitorilor, fata de 48,1% in 2011.CITESTE SI: