Localitatea italiana unde casele abandonate se vand pornind de la un euro. Ce conditii trebuie sa indeplineasca doritorii

Castiglione di Sicilia este situat in apropiere de muntele Etna , in apropiere de Taormina si de plajele coastei estice a Siciliei.Majoritatea caselor se afla in zonele cele mai vechi ale orasului. Aproximativ jumatate sunt ruine si vor fi vandute la pretul simbolic de 1 euro. Restul sunt intr-o stare mai buna si vor fi comercializate ieftin, la preturi pornind de la 4.000-5.000 de euro.Primarul Antonino Camarda a lansat un proiect ambitios de a aduce o viata noua in localitatea sa, unde populatia a scazut de la 14.000 la inceputul anilor 90 la numai 3.000 in prezent."Avem de salvat o mostenire arhitecturala uriasa, plina de istorie. De-a lungul timpului, au plecat prea multi oameni, lasand in urma lor case vechi, pitoresti, dintre care multe dateaza de pe vremea renasterii", a spus primarul.In timp alte orase care desfasoara scheme similare au scos la vanzare o multime de case pentru 1 euo, Castiglione di Sicilia stabileste pretul proprietatilor in functie de starea lor."Am realizat un studiu aprofundat care catalogheaza fiecare proprietate pe baza hartilor si a datelor din registrul funciar.In functie de starea lor, cladirile vor fi vandute la preturi diferite, incepand de la 1 euro", a spus Camarda.Daca va exista mult interes pentru aceeasi proprietate, va fi organizata o licitatie.Schema, care a fost lansata in martie 2021, este cea mai mare de acest gen, cu cel putin 400 de proprietati in oras, care sunt intr-o forma decenta si necesita o renovare minima.Cumparatorii trebuie sa finalizeze lucrarile de renovare in termen de trei ani. Spre deosebire de majoritatea celorlalte scheme, totusi, nu trebuie platita o garantie pentru a garanta efectuarea lucrarilor. In schimb, proprietarii sa incheie o polita de asigurare de la o banca, in valoare de 4.000 euro."Ar costa noul proprietar 100 de euro pe an, ceea ce pare o suma mai justa decat o garantie", a aratat Camarda.Taxele locale sunt scazute in Sicilia, comparativ cu restul Italiei. Cumparatorii pot profita, de asemenea, de schema "superbonus" a guvernului italian, care ofera credite fiscale de 110% pentru renovarile care fac casele mai ecologice.Asezat pe un teren stancos pe versantul nordic al Muntelui Etna, Castiglione di Sicilia are o vedere la uluitoarea vale Alcantara, ale carei prapastii si canioane adanci sunt denumite "gole" (care inseamna "chei" in italiana).Taiate de paraie limpezi, iazuri si cascade, sunt formate din lava vulcanica solidificata, creata in timpul eruptiilor din vulcan. Padurile, plantatiile de maslini, livezile de portocali, plantatiile de alune si proprietatile viticole completeaza peisajul. Pe flancurile fertile negre ale Etna, podgoriile produc vin premium, din struguri carricante, catarratto si nerello.Castiglione este supranumit "orasul vinului" - o imensa sculptura a unui butoi si a unui pahar de vin sta la intrarea in sat.Se organizeaza si tururi cu ghizi de-a lungul traseului vinului de pe Etna. Etna este cel mai mare vulcan activ din Europa , iar terenul este presarat cu pesteri de lava, paduri de pini si fluxuri de lava vechi. Sunt organizare si excursii pe rau, rafting, canyoning, ciclism, calarie si trasee de nordic walking, iar dealurile sale intunecate de lava sunt presarate cu fortarete grecesti ruinate si capele bizantine cu tuneluri secrete.Se spune ca Castiglione di Sicilia a fost fondat pe cenusa asezarilor preistorice in 403 i.Hr. de refugiati din asezarea de pe litoral Naxos, langa Taormina moderna, cand a fost cucerita de un tiran. Numele sau deriva din "Castelul Leilor", iar stema Castiglione prezinta inca doi lei care stau de paza. Timp de secole Castiglione a fost unul dintre avanposturile strategice si prospere ale Siciliei, supranumit orasul "aprins", de catre Frederic al II-lea, imparatul Sfantului Roman din secolul al XIII-lea si rege al Siciliei.Orasul este membru al I Borghi Piu Belli d'Italia, o asociatie a unora dintre cele mai frumoase orase istorice din Italia. Drumurile si zidurile sunt realizate cu pietre de lava intunecate, in timp ce conacele aristocratice sunt juxtapuse cu locuinte umile.