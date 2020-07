Italia: Criza sanitara si economica de coronavirus "genereaza un flux exceptional de migranti economici"

Multi dintre ei debarca pe insula Lampedusa, sub ochii turistilor."Debarcarile autonome pe coastele italiene au crescut intr-un timp foarte scurt", noteaza ministerul, referindu-se la ambarcatiunile mici care traverseaza Mediterana de pe coastele Africii de Nord fara a fi interceptate.Aproape jumatate din cei aproximativ 11.000 de migranti care au debarcat in Italia saptamana trecuta plecasera din Tunisia , iar cei mai multi dintre ei erau cetateni tunisieni, potrivit cifrelor oficiale. Ceilalti se imbarcasera, in majoritate, din Libia."UE trebuie sa se sesizeze imediat in legatura cu aceasta problema" si sa repartizeze noile sosiri, "in special in aceasta faza cu risc sanitar crescut", a mentionat ministrul italian de Externe, Luigi Di Maio, pe contul sau de Facebook Peste 300 de persoane, in special tunisieni, au ajuns in insula Lampedusa in noaptea de marti spre miercuri la bordul a 13 ambarcatiuni, crescand la peste 1.000 totalul migrantilor in centrul de primire, a carui capacitate teoretica este de 95 de persoane.