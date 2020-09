Italia extinde obligatia de izolare la domiciliu pentru cei care vin din Romania si Bulgaria

Pe fondul cresterii numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani, Italia a decis prelungirea normelor sanitare de restrictie, anunta televiziunea SkyNews. Printre acestea se afla si obligatia de a efectua o izolare de 14 zile la propriul domiciliu pentru persoanele care sosesc din Romania si Bulgaria.Intrarea in Italia se face pe baza actului care atesta resedinta, se completeaza un formular unde se declara domiciliul pentru autoritatile sanitare. Persoanele care sosesc din Grecia, Malta, Spania si Croatia au obligatia sa se supuna testului pentru depistarea noului coronavirus. Purtarea mastii ramane obligatorie in toate spatiile inchise dar si in exterior in intervalul de timp 18 p.m - 6 a.m acolo unde nu se poate respecta distanta de un metru. Discotecile si stadioanele raman inchise iar mijloacele de transport vor circula cu o capacitate de 80% pentru a permite respectarea distantei.Ramane interzisa intrarea in Italia a cetatenilor din Republica Moldova, Armenia, Banglades, Boznia Hertegovina, Brazilia , Chile, Kuweit, Macedonia de Nord , Oman, Panama, Peru, Republica Dominicana, Kosovo , Muntenegru, Serbia si Columbia.