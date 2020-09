Italia previzioneaza un declin al economiei de 9% in acest an si un avans de peste 5% anul viitor, ca urmare a crizei economice provocate de COVID-19

In aprilie, Executivul de la Roma previziona o scadere de 8% in 2020 si o crestere de 4,7% in 2021.Noile estimari, alaturi de cele privind evolutia finantelor publice, vor fi publicate saptamana viitoare, si vor fi incluse in proiectul de buget pe 2021 care trebuie prezentat Comisiei Europene la mijlocul lunii octombrie.A treia economie a zonei euro nu a mai inregistrat o crestere anuala de 5% de peste 40 de ani.Noile prognoze nu incorporeaza planificatele masuri expansioniste care vor fi finantate din Fondul european de redresare, sustin sursele.Sefii de stat si de guvern din statele UE au convenit in iulie asupra emiterii de datorie comuna pentru constituirea unui fond de redresare post-pandemie in valoarea de 750 de miliarde de euro, din care 390 de miliarde vor fi accesate de statele membre ca subventii si 360 de miliarde ca imprumuturi.Executivul de la Roma se asteapta ca va obtine din acest fond imprumuturi si subventii de 209 miliarde de euro.Conform datelor Institutului National de Statistica (Istat), in trimestrul doi din 2020 economia Italiei a inregistrat un declin de 12,4%, usor mai redus decat se astepta Guvernul.Luna trecuta, autoritatile italiene au aprobat un nou pachet de stimulare, menit sa ajute economia sa depaseasca efectele pandemiei, in valoare de 25 miliarde de euro. Noul pachet vine in plus fata de masurile adoptate deja de Guvernul de la Roma pentru sprijinirea companiilor si afacerilor, in valoare de aproximativ 75 miliarde de euro.Cheltuielile suplimentare vor necesita noi imprumuturi si vor duce la un deficit bugetar de peste 11% din PIB, fata de 10,4% din PIB, previzionat in aprilie de autoritatile de la Roma. Datoria publica ca procent din PIB ar urma sa creasca la aproape 160% anul acesta.