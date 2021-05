Italia nu mai sta dupa UE. Isi produce propriul certificat de vaccinare si redeschide turismul de luna aceasta

"Din a doua jumatate a lunii iunie Certificatul Verde European va fi gata", a declarat Draghi la o conferinta de presa sustinuta dupa o intalnire a ministrilor turismului din tarile G20."Intre timp guvernul italian va introduce un certificat verde national care va intra in vigoare incepand cu a doua jumatate a lunii mai", a anuntat acesta. Desi acesta nu a oferit mai multe informatii cu privire la viitorul certificat italian, cel mai probabil persoanele care vor dori sa il obtina vor fi nevoite sa prezinte dovada ca s-au vaccinat impotriva coronavirusului sau un test negativ pentru COVID-19 efectuat recent.Ministrii guvernului italian au declarat in mod repetat ca vor sa permita reluarea calatoriilor din afara Europei vara aceasta, insa nu au oferit o data ferma pentru reprimirea turistilor din afara Uniunii Europene.Comisia Europeana a recomandat saptamana aceasta deschiderea granitelor externe ale UE pentru calatorii vaccinati impotriva COVID-19 chiar daca nu sunt cetateni europeni, o decizie finala in acest sens urmand insa sa fie lasata la latitudinea fiecarui stat membru.Sectorul turistic genereaza in jur de 13% din Produsul Intern Brut al Italiei si a fost unul dintre cele mai afectate de pandemia de COVID-19, la fel ca in toate tarile cu un turism puternic.