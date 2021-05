Italia a raportat doar 44 de decese, cel mai mic numar din octombrie anul trecut

Precedentul bilant zilnic comparabil prin prisma numarului de victime dateaza din 14 octombrie 2020, cand Italia a raportat 43 de decese.Italia, prima tara din Europa care a fost afectata de pandemia de COVID-19 la inceputul anului 2020, este totodata una dintre tarile europene in care SARS-CoV-2 a facut cele mai multe victime, numarul total al italienilor decedati din cauza acestei maladii fiind de 126.046.Duminica, numarul cazurilor pozitive a crescut cu 2.949 si a ajuns la un total de 4,2 milioane, potrivit datelor comunicate de Protectia Civila si Ministerul Sanatatii din Italia.In acelasi timp, numarul cazurilor active a scazut cu 3.670 si a ajuns la 236.296 - cel mai mic din ultimele sapte luni.Aproximativ 34,2 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in Italia si circa 11,8 milioane de persoane - aproape 20% din populatia tarii - au fost vaccinate cu schema completa de imunizare, a precizat Guvernul italian.Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a prelungit duminica interdictia de intrare pe teritoriul tarii pentru persoanele care vin din India , Bangladesh si Sri Lanka Aceasta interdictie, ce reprezinta o masura de precautie adoptata impotriva variantei indiene a noului coronavirus, a fost prelungita pana pe 21 iunie, a declarat un purtator de cuvant guvernamental. Ea nu se aplica in cazul cetatenilor italieni.