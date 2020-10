Italia raporteaza aproape 32.000 de noi cazuri de coronavirus

Si Germania a marcat sambata un alt numar record zilnic de infectii cu coronavirus, inregistrand 19.059 de cazuri in ultimele 24 de ore, in timp ce tara se pregateste sa inceapa o noua perioada de izolare saptamana viitoare. Cifrele publicate de Institutul Robert Koch (RKI) pentru controlul bolilor a fost cel mai recent dintr-o serie de cazuri in continua crestere pentru o saptamana. Raportul de vineri a relevat 18.681 de cazuri noi. Acum o saptamana, RKI raportase 14.714 de cazuri, aminteste DPA.