Italia raporteaza cel mai mare bilant zilnic al infectarilor cu noul coronavirus din ultimele sase luni

Numarul a crescut cu aproape 800 fata de ziua precedenta. Ultima data cand Italia a inregistrat un bilant mai mare a fost in 11 aprilie, cand erau 4.694 de cazuri noi.Numarul total de infectii a ajuns la 338.398, iar cel al deceselor a crescut cu 22, ajungand la 36.083, conform bilantului comunicat de Agentia de Protectie Civila.Pana saptamana trecuta, Italia parea sa se descurce mai bine decat majoritatea celorlalte tari europene in ceea ce priveste tinerea sub control a unui al doilea val de infectari.Numarul zilnic de imbolnaviri a ramas sub 2.000 pana la 1 octombrie.Miercuri, guvernul a anuntat o serie de masuri pentru franarea propagarii virusului, intre care utilizarea obligatorie a mastilor faciale in aer liber si prelungirea starii de urgenta la nivel national pana la 31 ianuarie 2021. De asemenea, ministrul Sanatatii Roberto Speranza a semnat un decret ce introduce teste obligatorii pentru persoanele care intra in Italia din Belgia Olanda , Marea Britanie si Republica Ceha.