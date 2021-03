Italia sarbatoreste 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri. Sute de evenimente vor avea loc cu acest prilej

Lecturi, expozitii, concerte si simpozioane se afla pe lista manifestarilor planificate pe intreaga durata a anului 2021 pentru celebrarea autorului faimoasei ''La Divina Comedia'', a precizat sambata Franceschini cu prilejul unei conferinte de presa online. Un moment special va avea lor pe 25 martie , cand Italia marcheaza, ca in fiecare an, Ziua Dante, iar actorul Roberto Benigni, laureat cu Oscar , va sustine un recital de poezie. Desfasurat la Roma, spectacolul sustinut de actorul in varsta de 68 de ani va fi televizat.Dante s-a nascut la Florenta in 1265 si a murit in 1321 in orasul Ravenna, situat in regiunea Emilia-Romagna. Ambele orase preconizeaza organizarea unor evenimente ample de celebrare, in timp ce in Roma, muzeul Scuderie del Quirinale, va organiza o expozitie denumita ''Inferno'', care va avea vernisajul pe 5 octombrie si va putea fi vizitata pana in ianuarie 2022.Din cauza pandemiei, doar muzeele din regiuni cu risc scazut au permisiunea de a-si deschide portile. Exista de asemenea planuri pentru redeschiderea teatrelor cu un numar limitat de spectatori de la sfarsitul lunii martie in functie de bilantul infectarilor.