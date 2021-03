Italia spera sa revina la normalitate in 7-15 luni. In prezent, cresc cazurile de COVID-19, decesele si spitalizarile

Numarul infectarilor a crescut de asemenea in ultimele 24 de ore, la 19.749, fata de 13.902 luni. A crescut si numarul spitalizarilor, acestea fiind marti de 22.393, fata de 21.831 in ziua anterioara. Luni, 231 de noi pacienti au ajuns la terapie intensiva, iar marti 278."Daca presupunem ca vaccinarea ofera protectie si impotriva infectarii, nu doar impotriva imbolnavirii, si protejeaza pentru cel putin doi ani, vaccinand 240.000 de persoane zilnic am putea reveni la normalitate in 7-15 luni", a declarat la o sedinta parlamentara directorul pentru preventie din Ministerul Sanatatii italian, Gianni Rezza.Aceasta estimare, explica responsabilul italian, se bazeaza pe un studiu efectuat in colaborare cu Institutul Superior de Sanatate al Italiei si cu fundatia Bruno Kessler, Gianni Rezza insistand ca ea s-ar putea concretiza daca se mentin ritmul vaccinarii si eforturile de limitare a infectarilor."Franarea variantelor mai periculoase (ale coronavirusului) si domolirea progresiei pandemiei sunt fundamentale pentru protejarea campaniei de vaccinare (...) Daca facem acum eforturi, cu aceasta strategie vom avea un efect pozitiv in cateva luni", a argumentat el.Oficialul italian a tinut sa adauge ca, pe langa vaccinurile Pfizer/BioNTech, Moderna si AstraZeneca, in lunile urmatoare ar putea fi autorizate si alte vaccinuri, primul asteptat fiind cel produs de Johnson & Johnson , care ar putea fi autorizat saptamana aceasta de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).Italia, care luni a depasit pragul de 100.000 de decese asociate COVID-19, a administrat pana in prezent 5,6 milioane de doze de vaccin, dar mai putin de 1,7 milioane de persoane au primit si a doua doza, dintr-o populatie de circa 60 de milioane de persoane.