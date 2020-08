Italia: Tragedie pe mare. Trei refugiati au murit dupa ce barca in care se aflau a luat foc

Trei persoane sunt confirmate decedate si trei disparute pe mare. Sase oameni sunt spitalizati cu arsuri grave, inclusiv doi oficiali italieni, transmite The Guardian Barca a luat foc brusc, cel mai probabil din cauza unei scurgeri de combustibil, apoi a explodat, se arata in rapoartele preliminare. Numarul victimelor este inca incert."La patru mile de coasta, ceva a luat foc si barca a explodat, provocand pagube grave. Este o situatie tragica.", a declarat comisarul organizatiei Crucea Rosie, Francesco Pascuzzo."Intre cinci si sapte migranti sunt dati disparuti. Patru migranti sunt in spital cu rani grave, iar doi dintre salvatori au fost raniti. Doisprezece migranti au fost transportati intr-un centru de primire.", a adaugat acesta.