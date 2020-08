Italia: Turistul care a deteriorat o statuie dupa ce s-a asezat pe ea pentru a-si face o poza, a fost identificat

El a fost identificat cu ajutorul camerelor video ale muzeului din Possagno si registrului de vizite, avand in vedere ca intrarile la muzeu se pot face in prezent doar rezervand biletul online, ca masura de prevenire a raspandirii noului coronavirus.Turistul si-a recunoscut faptele care sunt deja anchetate de procuratura, potrivit mass-media locale.Faptele au avut loc vinerea trecuta la Muzeul Possagno, din provincia Treviso, unde se afla casa natala a celebrului sculptor si care gazduieste modele ale sale din ghips (ghipsoteca) care i-au servit artistului pentru a realiza sculpturile finale din marmura.Modelul din ghips care a fost spart i-a servit artistului pentru a realiza, in 1805, in marmura, statuia "Paolina Borghese" care o reprezinta pe Paulina Bonaparte, sora imparatului Napoleon, sculptata in chip de zeita Venus culcata pe un pat.Turistul facea parte dintre-un grup care vizita muzeul si care este vazut pe camere cum se aseaza pe sculptura si ii sparge degetele de la picioare.Dandu-si seama de ce a facut, barbatul pleaca repede din muzeu fara sa declare daunele, de care si-au dat insa seama ingrijitorii muzeului.Muzeul a informat ca in urmatoarele saptamani va vorbi cu autoritatile pentru a restaura opera.