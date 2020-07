Italia, Veneto: Persoanele care refuza tratamentul pentru coronavirus ar putea fi trimise la inchisoare

Ordinul guvernatorului Luca Zaia spune ca, pana la sfarsitul lunii iulie, spitalele trebuie sa informeze biroul procurorului public despre orice persoana care refuza internarea dupa ce a fost testata pozitiv, transmite Reuters Oricine se intoarce in Veneto dintr-o calatorie de afaceri din afara Uniunii Europene sau dintr-o tara non-Schengen trebuie sa fie supus la doua testari obligatorii.Conform legislatiei italiene, oricine contribuie in mod neglijent la raspandirea unei epidemii risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 12 ani, in timp ce oricine face acest lucru in mod voit poate fi pedepsit cu inchisoare pe viata."Este o modalitate de a compensa partial legislatia nationala care nu necesita izolare la intoarcerea dintr-o tara non-UE daca sederea in strainatate dureaza pana la cinci zile", a spus Zaia in cadrul unei conferinte de presa.Guvernatorul spune ca angajatorii persoanelor in cauza pot fi sanctionati cu o amenda care reprezinta numarul tuturor angajatilor inmultit cu suma de 1.000 de euro daca nu respecta ordinul.