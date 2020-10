Italienii, sfatuiti de autoritati sa evite calatoriile in strainatate

"Luand in considerare agravarea situatiei epidemiologice in Europa, Ministerul de Externe le recomanda tuturor conationalilor sa evite calatoriile in strainatate, cu exceptia celor neaparat necesare", se arata in comunicatul postat luni pe site-ul diplomatiei de la Roma.Acesta atentioneaza ca, "avand in vedere numarul mare de infectari in multe tari europene, nu pot fi excluse pe viitor restrictii asupra calatoriilor, care ar risca sa complice revenirile in Italia".Ministerul avertizeaza si asupra riscurilor deplasarilor in afara Europei. "Probleme similare de repatriere ar putea surveni, cu consecinte mult mai serioase, in cazul calatoriilor spre destinatii non-EU", subliniaza acelasi comunicat.Guvernul italian a ajutat in acest an la repatrierea a aproape 100.000 de italieni ramasi blocati in strainatate pe masura ce granitele se inchideau pe glob din cauza temerilor legate de pandemie.Multe restrictii de calatorie au fost relaxate dupa ce primul val a scazut in intensitate, dar numarul cazurilor de infectare cunoaste o crestere accelerata in aceasta luna in multe tari, inclusiv in Italia.Potrivit unui bilant alcatuit de Reuters, aproape 500.000 de cazuri noi au fost raportate la nivel mondial intr-un interval de 24 de ore in ultimul weekend.