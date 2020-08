Situatia ghetarului de pe Mont Blanc, in pericol de prabusire, "s-a ameliorat usor"

"Ne aflam intr-o faza de usoara ameliorare", a declarat pentru AFP primarul Stefano Miserocchi. "Nu am ajuns inca la situatia dinainte de inchidere. Este putin mai bine, insa nu am revenit inca la normal", a adaugat el, precizand ca "masurile de urgenta raman la fel: evacuarea locuitorilor din zona si inchiderea drumului spre Val Ferret".Un volum de gheata estimat la 500.000 de metri cubi este pe punctul de a se desprinde din ghetarul Planpincieux, situat pe teritoriul comunei Courmayeur, se precizeaza intr-o ordonanta emisa de aceasta municipalitate din regiunea Valle d' Aosta, de la frontiera cu Franta.Autoritatile au ordonat evacuarea a circa 30 de case aflate in centrul ''zonei rosii'' situate in partea inferioara a Val Ferret, in care se aflau 75 de persoane, (20 rezidenti si restul turisti).Operatiunile de evacuare si de securizare au fost desfasurate de fortele de ordine si de protectia civila, autoritatile locale fiind ingrijorate de temperaturile ridicate din urmatoarele trei zile in aceasta perioada de intensa caldura estivala."Apa a inceput din nou sa circule si sa se acumuleze sub ghetar, lucru care ne-a ingrijorat foarte mult", a explicat primarul.Potrivit oamenilor de stiinta, apa care se aduna sub patul de roca al ghetarului ameninta sa ridice masa de gheata si sa declanseze prabusirea partii mai fragile a ghetarului. O crapatura larga a devenit vizibila in partea de jos a ghetarului Planpincieux, de unde s-au format doua cascade de apa care coboara in vale, conform unui reporter AFP care a survolat ghetarul de la bordul unui elicopter.In septembrie si octombrie 2019, acest ghetar a fost pe punctul de a se prabusi partial, pe o portiune de aproape 250.000 de metri cubi. De atunci s-au luat masuri pentru a monitoriza permanent evolutia situatiei.