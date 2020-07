Iubita lui Donald Trump Jr., rezultat pozitiv la testul Covid. Ea nu a intrat recent in contact direct cu presedintele SUA

Kimberly Guilfoyle, avocat si fosta prezentatoare la Fox News, este unul dintre principalii responsabili pentru finantarea campaniei de realegere a lui Donald Trump. Ea s-a aflat, vineri seara, la Mont Rushmore, in Dakota de Sud, pentru a asista la discursul presedintelui si la focurile de artificii pentru sarbatoarea de 4 iulie, titreaza New York Times Trump Jr., in varsta de 42 de ani, si Guilfoyle, 51 de ani, au inceput sa iasa impreuna in 2018, iar ea este fosta sotie a Guvernatorului Democrat al Californiei, Gavin Newsom.Testata pozitiv dupa un examen de rutina, Guilfoyle a intrat imediat in izolare."Ea este bine, va fi testata din nou, mai ales ca este asimptomatica. Donald Trump Junior a fost testat negativ, dar ca masura de precautie s-a izolat si el si a anulat orice aparitie publica", a declarat Sergio Gor, un alt responsabil al finantarii campaniei lui Trump.Potrivit New York Times, Guilfoyle nu a calatorit spre Mont Rushmore cu presedintele Trump, in Air Force One, avionul prezidential, iar ea si Donald Trump Junior urmeaza sa revina la Washington cu masina.Ea este singura din grup careia i-a iesit pozitiv rezultatul la testul Covid.Ca o precautie de rutina, persoanele care intra in contact cu presedintele Trump sunt testate periodic.Guilfoyle este a treia persoana din proximitatea lui Donald Trump testata pozitiv la Covid. Cel care ii serveste mancarea lui Trump si secretarul de presa al vicepresedintelui Mike Pence au avut, deasemenea, rezultat pozitiv, la testele din luna mai.Chiar si cand Sudul si Vestul Americii au devenit focare si in timp ce tara raporteaza un numar record de cazuri in fiecare zi, oficialii Casei Albe -in special Donald Trump- au redus la minimum atentia asupra virusului in aparitiile publice.Intr-un interviu acordat miercuri, presedintele a spus ca el crede ca virusul "va disparea".Cu toate astea, persoanele care se apropie de domnul Trump si domnul Pence sunt inca testate pentru coronavirus, precizeaza New York Times.