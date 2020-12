Fiica lui Donald Trump a fost audiata sub juramant intr-un proces privind folosirea ilegala a fondurilor nonprofit pentru instalarea presedintelui de acum patru ani

Procurorul general al districtului Columbia, Karl Racine, a dezvaluit marti, intr-o instanta de judecata, ca depunerea a avut loc.Intr-un proces din ianuarie 2020, Racine a sustinut ca afacerile imobiliare ale lui Donald Trump si alte entitati au folosit in mod abuziv fonduri nonprofit pentru a imbogati familia Trump. Potrivit procesului, o corporatie nonprofit scutita de impozite numita 58th Presidential Inaugural Committee s-a coordonat cu familia Trump pentru a plati sume exagerate pentru spatiul pentru evenimente al hotelulului Trump International din Washington Potrivit procesului, intr-un caz, organizatia nonprofit a platit mai mult de 300.000 de dolari pentru a avea o receptie privata la hotelul Trump pentru cei trei copii mai mari ai presedintelui - Donald Jr., Ivanka si Eric - in seara inaugurarii, din 20 ianuarie 2017."Legislatia districtuala impune ca organizatiile nonprofit sa isi foloseasca fondurile in scopul public declarat, nu in beneficiul persoanelor private sau al companiilor", a spus Racine la inceputul acestui an.Procesul sau urmareste sa recupereze 1 milion de dolari care ar fi fost directionat direct catre afacerea familiei Trump.Un purtator de cuvant al Casei Albe nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii. Comitetul inaugural a declarat ca finantele sale au fost verificate independent si ca toti banii au fost cheltuiti legal. Desi legile privind finantarea campaniilor restrictioneaza marimea contributiilor campaniei, comitetele de inaugurare pot accepta donatii nelimitate, inclusiv de la corporatii. Cele 107 milioane de dolari stranse de comitetul inaugural al lui Trump, prezidat de dezvoltatorul si investitorul imobiliar Thomas Barrack, au fost cele mai mari din istorie, potrivit declaratiilor depuse la Comisia Electorala Federala.Un fost consilier al campaniei Trump, Richard Gates, a fost vicepresedinte al comitetului inaugural.Gates a fost unul dintre mai multi asociati ai lui Trump condamnati in ancheta fostului consilier special Robert Mueller referitoare la posibila implicare a Rusiei in alegerile din 2016.