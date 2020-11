Biden confirma numirea lui Janet Yellen la conducerea Departamentului Trezoreriei

'In timp ce vom incepe pentru a aduce virusul sub control, iata echipa care va furniza un sprijin economic americanilor in aceasta criza economica si ne va ajuta sa ne reconstruim economia mai puternica decat oricand', a declarat Biden intr-un comunicat.El a anuntat nominalizarea lui Janet Yellen, prima femeie care va conduce Departamentul Trezoreriei, daca va fi confirmata in post de Senat.Citeste si: Fostul presedinte francez, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, denunta "infamii" la reluarea procesului