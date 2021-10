Momente de groază într-un parc de distracții din Japonia. Zeci de persoane au rămas blocate într-un roller coaster, la 43 de metri înălțime VIDEO

Zeci de persoane au rămas blocate la înălţimi ameţitoare, care ating 43 de metri, într-un roller coaster din Japonia, informează DPA şi Xinhua vineri, citate de Agerpres.

O pană de curent a survenit vineri, 22 octombrie, și a transformat într-un coşmar atracţia „Hollywood Dream – The Ride”, din parcul de distracţii Universal Studios Japan, din Osaka.

35 de pasageri au rămas blocaţi în cel mai înalt punct al roller coaster-ului, cu o capacitate de 36 de persoane.

Atracţia din parcul de distracţii este cunoscută pentru coborârea abruptă de la o înălţime de aproximativ 43 de metri.

Just as the ‘Hollywood Dream Coaster’ was about to zoom down the track, a power cut at Universal Studios Japan brought the roller coaster to a halt. pic.twitter.com/eC2B59vg49