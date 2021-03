Japonia recurge la automatele de vanzare pentru a facilita accesul la testele PCR

Din dorinta de a conserva forta de munca umana si resursele spitalelor, Guvernul de la Tokyo efectueaza doar 40.000 de teste de tip PCR pe zi, adica aproximativ un sfert din capacitatea totala de testare, si restrictioneaza testele pentru persoanele care au simptome sau au sanse mari sa fie infectate. Acest lucru a obligat publicul sa se bazeze pe clinicile private sau sa cumpere teste PCR prin alte mijloace.Automatele de vanzare care sa vanda kituri de testare ofera consumatorilor sansa de a evita clinice aglomerate sau sa aiba de asteptat pentru o programare, sustine Hideki Takemura, directorul unei clinici de ORL care a instalat deja sapte automate de vanzare pentru testele PCR in regiunea Tokyo."Japonia efectueaza un numar ridicol de mic de teste PCR si rezultatul este ca din ce in ce mai multi oameni nu pot spune daca au gripa sau coronavirus. Fara teste PCR nu este posibil un diagnostic si cred ca ar trebui sa facem mai mult pentru ca oamenii sa fie diagnosticati si izolati devreme", spune Hideki Takemura. Potrivit acestuia, la prima introducere a automatelor de vanzare de teste PCR, raspunsul publicului a fost unul urias astfel ca automatele au trebuit sa fie golite de bani de doua ori pe zi.CITESTE SI: Premiera in Europa. Campanie masiva de testare rapida: peste un milion de oameni au fost testati in tr-o ziFiecare automat contine aproximativ 60 de kituri de teste care se vand pentru 4.500 de yeni (40 de dolari) fiecare. Clienti trimit probele de saliva prin posta pentru procesare."Ca lucrator in sistemul medical as fi foarte fericit daca numarul testelor si cazurilor ar scadea", spune Takemura.In Japonia functioneaza in prezent aproximativ 4,1 milioane automate de vanzare, ceea ce pune aceasta tara pe primul loc in lume dupa numarul de automate de vanzare per capita.Pe langa automatele de vanzare, testele PCR au inceput sa fie puse la dispozitia publicului si prin vanzare la farmacii sau pe Internet.