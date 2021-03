Premiera in cooperarea militara internationala. Japonia va participa la exercitii militare in Ucraina

Acorduri pe probleme politico-militare

La initiativa partii japoneze, Andrei Taran a efectuat o vizita oficiala la Tokyo, pe 17 martie, unde a discutat cu omologul sau japonez, Nobuo Kishi. Convorbirea a avut loc in format teleconferinta, datorita confirmarii de ultim moment cu COVID-19 a unui membru al delegatiei nipone, anunta defenseromania.ro Vizita in Japonia a unui ministru al apararii al Ucrainei reprezinta o premiera in istoria relatiilor bilaterale, se precizeaza in comunicatul oficial al departamentului ucrainean al apararii. In cadrul discutiilor, ministrii au facut schimb de opinii cu privire la problemele regionale.Nobuo Kishi a reafirmat pozitia neschimbata a Japoniei, care respecta independenta si integritatea teritoriala a Ucrainei si considera ca orice incercare, pentru a schimba status quo-ul teritorial al tarii, este ilegala. In ceea ce priveste Marea Chinei de Est si Marea Chinei de Sud, oficialii au confirmat ca se opun oricarei incercari de modificare unilaterala a status quo-ului prin constrangere sau oricarei activitati care escaladeaza situatia de securitate. In acest context, acestia si-au exprimat ingrijorari profunde legate de Legea chineza a pazei de coasta. Cei doi ministri au ajuns o serie de acorduri cu privire la un spectru larg de probleme politico-militare si militare.In acest context, oficialii au reafirmat importanta dezvoltarii in continuare a cooperarii bilaterale in domeniul apararii pe baza Memorandumului de Cooperare si Schimb in domeniul Apararii dintre ministerele de resort ale celor doua tari. De asemenea, au discutat despre industriile de aparare si au stabilit modalitati de cooperare privind schimbul de tehnologie si bunuri militare si cu dubla utilizare."Am convenit sa organizam o a doua runda de consultari ucraineano-japoneze pe teme de securitate, la nivelul inaltilor reprezentanti ai ministerelor apararii si afacerilor externe din cele doua tari, in formatul doi reprezentanti de fiecare parte, in toamna anului 2021. De asemenea, a fost luata in considerare posibilitatea de a organiza schimbul de experienta intre militarii celor doua tari, in special pentru categoriile Forte Terestre si Forte de Operatii Speciale", a precizat Andrei Taran.Ministrul ucrainean al apararii a reiterat faptul ca Japonia si Ucraina adera in comun la principiul inviolabilitatii frontierelor recunoscute la nivel international si a asigurat ca Ucraina impartaseste pozitia Japoniei cu privire la solutionarea problemei teritoriale pe baza declaratiei din 1956 si necesitatea asigurarii unei navigatii libere si sigure in toate apele, in conformitate cu acordurile internationale.