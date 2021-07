Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, pleacă astăzi în spațiu. Călătoria va fi transmisă live VIDEO

El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsulă şi o rachetă construit de compania sa Blue Origin.Alături de el se vor afla doar trei oameni - fratele, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk în vârstă de 82 de ani şi un student în vârstă de 18 ani, Oliver Daemen, care va fi primul client plătitor la bordul navei.Acesta va fi primul zbor zpaţial cu echipaj civil care nu va fi pilotat. Niciunul dintre astronauţii Blue Origin sau personal instruit nu se va afla la bord. New Shepard va porni spre orbita terestră la 9 zile după zborul Virgin Galactic , cu fondatorul acestei companii, Richard Branson, la bord, care a fost lansat din New Mexico şi a fost unul de succes.Excursia lui Bezos, care va dura aproximativ 11 minute de la decolare la aterizare, va începe de la unitatea Blue Origin din apropriere de Van Horn (Texas), la ora României 16:00, dacă vremea va fi favorabilă.Întreaga misiune va putea fi urmărită live pe site-ul Blue Origin (https://www.blueorigin.com/), care va începe transmisiunea la ora României 14:30.Cei care o vor urmări vor putea vedea cum racheta şi capsula se îndreaptă spre marginea spaţiului. Imagini din interior vor fi difuzate abia după zbor.Blue Origin va găzdui ulterior o conferinţă de presă la care vor participa Bezos şi ceilalţi trei însoţitori.New Shepard, ce nu poate fi pilotată din interior, este botezată după Alan Shepard, care, în 1961, a devenit primul american ce a ajuns în spaţiu în timpul unui zbor suborbital ca parte a programului Mercury al NASA.La fel ca zborul Virgin Galactic, New Shepard nu va intra pe orbita Pământului, dar va duce echipajul la o altitudine de 100 de kilometri. Capsula va reveni pe Pământ cu ajutorul unei paraşute.Zborul Virgin Galactic a atins altitudinea de 86 de kilometri.Compania miliardarului Elon Musk , Space X, a anunţat că va ajunge şi mai sus în luna septembrie, când are în plan să trimită un echipaj civil pentru un zbor orbital de câteva zile la bordul capsulei sale Crew Dragon.NASA şi U.S. Air Force definesc drept astronaut orice persoană care zboară la o altitudine mai mare de 80 de kilometri.