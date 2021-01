Cum a ajuns Maia Sanda sa fie mentionata de Jennifer Aniston pe contul de Instagram. "Schimbarea a avut loc oricum"

"In timp ce lumea a fost distrasa de zgomotul celor rezistenti la schimbare. Schimbarea a avut loc oricum", a scris actrita pe Instagram stories.Aceasta a publicat numele si fotografiile femeilor care detin functii mari in stat, printre care se numara si presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu Pe lista numelor de personalitati feminine publicata de actrita de la Hollywood se mai afla Paula-Mae Weekes (presedinta din Trinidad-Tobago), Halimah Jacob (presedinta din Singapore ), Ana Brnabic (premierul Serbiei), Tsai Ing-Wen (presedinta din Taiwan) sau Angela Merkel (cancelarul Germaniei)Jennifer Joanna Aniston - actrita, regizoare, producatoare de film si femeie de afaceri americana - are peste 36 de milioane de urmaritori pe contul de Instagram Ea a cucerit faima internationala pentru rolul lui Rachel Green in sitcom-ul Friends , rol pentru care ea a castigat un premiu Emmy, un Glob de Aur si un premiu Screen Actors Guild Award.