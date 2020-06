Joc video, tratament pentru copiii cu ADHD

Ziare.

Un joc iOS numit EndeavourRX pare sa ajute copiii cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani, care au fost diagnosticati cu ADHD, potrivit The Verge. Prescrierea unui joc pentru a trata aceasta tulburare care afecteaza din ce in ce mai multi copii poate parea suprinzatoare avand in vedere ca de-a lungul timpului medicii au tras semnale de alarma cu privire la efectele negative pe care le au jocurile video asupra copiilor.Jocul pare destul de simplu. In EndeavorRx, jucatorii directioneaza un vehicul aflat in miscare, la stanga sau la dreapta, pentru a lovi tinte si pentru a evita obstacolele.Conform cercetarilor clinice realizate de Akili Interactive, compania care l-a dezvoltat, acest joc parea sa imbunatateasca atentia unor copii.Dupa ce au jucat jocul timp de 25 de minute, cinci zile pe saptamana, pe parcursul a patru saptamani consecutive, o treime dintre copiii cu ADHD dintr-un studiu clinic au incetat sa mai prezinte semne de deficit de atentie, potrivit cercetarilor publicate la inceputul acestui an in jurnalul The Lancet.