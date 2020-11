VIDEO Joe Biden a ales pentru fundalul sonor al discursului sau piesa favorita a fiului sau decedat

Conform CNN, focurile de artificii care au urmat discursurilor presedintelui si vicepresedintelui ales au avut ca fundal sonor piesa "Sky Full of Stars" a trupei Coldplay, una dintre favoritele lui Beau Biden.In 2015, la funeraliile lui Beau Biden, solistul trupei, Chris Martin, a interpretat "'Til Kingdom Come" dupa ce a aflat ca acesta era fan al formatiei."Sky Full of Stars" a putut fi auzita si in aceasta vara, la focul de artificii care a urmat acceptarii de catre Joe Biden a nominalizarii pentru candidatura la Casa Alba