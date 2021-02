Joe Biden a revocat interdictiile de viza impuse de Donald Trump doritorilor de carte verde si lucratorilor temporari

Fostul presedinte Donald Trump a anuntat aceste interdictii anul trecut, argumentand ca acest masuri sunt necesare pentru a-i proteja pe lucratorii americani in contextul nivelului ridicat al ratei somajului cauzat de pandemia noului coronavirus. Joe Biden a respins acest rationament , printr-o declaratie oficiala facuta miercuri prin care au fost anulate interdictiilor de viza. Presedintele democratic a spus ca deciziile predecesorului sau au impiedicat familii sa se reuneasca in SUA si au daunat afacerilor americane.Democratul Joe Biden s-a angajat sa revizuiasca multe din politicile de imigratie dure ale fostului presedinte republican Donald Trump.Sustinatori ai imigrantilor au insistat in ultimele saptamani pentru ca actualul lider de la Casa Alba sa ridice interdictiile de viza, care urmau sa expire pe 31 martie.In octombrie anul trecut, un judecator federal din California a blocat decizia presedintelui Trump de a interzice acordarea de vize pentru lucratori straini temporari deoarece a afectat sute de mii de companii americane care au luptat in instanta impotriva acestei politici.