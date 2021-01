Joe Biden aproba din prima zi de mandat mai multe cereri ale comunitatii LGBT+. Persoanele non-binare pot selecta titlul "Mx" pe site-ul Casei Albe

Reactia comunitatii LGBT+

Cei care se identifica drept persoane ''non-binare'', adica nu se considera nici barbat, nici femeie, pot incepand de joi sa selecteze titlul 'Mx' pe pagina de contact a website-ului Casei Albe, unde a fost adaugata si o lista derulanta cu pronume, inclusiv ''ei'' (they/them).Aceasta decizie marcheza si o schimbare fata de administratia presedintelui Donald Trump , care le-a interzis persoanelor transgender sa se inroleze in armata si a emis dispozitii care subliniaza importanta sexului biologic in fata identitatii de gen.Sustinatorii LGBT+ au primit favorabil noua abordare promovata de presedintele Biden. ''In prima zi, administratia Biden a luat imediat masuri pentru a include in discutie persoanele trans, non-binare si nonconforme genului'', spune Kate Ellis, care conduce grupul GLAAD de sustinere a comunitatii LGBT+. ''Cercetarile au aratat ca recunoasterea si respectarea pronumelor noastre pot face diferenta pentru sanatatea si bunastarea noastra - mai ales in cazul tinerilor LGBTQ '', sustine Ellis.In sprijinul acestei opinii, un studiu al grupului The Trevor Project, realizat pe un esantion de 40.000 de persoane LGBT+ cu varste cuprinse intre 13 si 24 de ani, sustine ca 28% dintre cei care au spus ca nimeni nu a dorit sa le foloseasca pronumele alese de ei au incercat sa se sinucida anul trecut, fata de 12% dintre aceia care spun ca cei mai multi le-au folosit acele pronume.Presedintele Biden a mai semnat in prima zi de mandat si un ordin executiv care stabileste ca agentiile federale ale SUA nu trebuie sa discrimineze pe baza orientarii sexuale sau a identitatii de gen. ''Copiii trebuie sa poata invata fara teama de a li se refuza accesul la toaletele publice, vestiare sau sporturi scolare'', se mentioneaza in ordinul semnat de noul presedinte al SUA. La randul lor, ''adultii trebuie sa poata sa-si castige traiul si sa-si urmeze vocatia stiind ca nu vor fi concediati, retrogradati sau tratati necorespunzator pentru ca merg acasa impreuna cu cineva anume sau pentru ca modul in care se imbraca nu este conform stereotipurilor bazate pe sex'', spune acelasi ordin.De altfel, in timpul campaniei electorale Biden a publicat o lunga lista cu revendicari ale LGBT+ pe care a promis ca le va pune in aplicare si a spus de asemenea ca in primele 100 de zile de mandat doreste sa adopte legislatia ''Equality Act'', care va incrimina discriminarea persoanelor LGBT+.