O noua tema de dezbateri in SUA: Joe Biden trebuie sa decida daca ii va transmite informatii secrete lui Donald Trump

Ron Klain a spus acest lucru dupa ce fostul director adjunct pentru securitate nationala, Sue Gordon, a scris o opinie in care s-a declarat impotriva transmiterii unor astfel de informatii lui Trump, dupa incheierea presedintiei acestuia."Prin acest gest simplu, care este numai prerogativa noului presedinte, Joe Biden poate preveni un aspect al unui posibil risc pentru securitatea nationala implicat de Donald Trump, un cetatean privat", a afirmat Gordon intr-un articol publicat in Washington Post, intitulat "Fostul presedinte Trump nu trebuie sa stie. Opriti accesul acestuia la informatii".Intrebat despre recomandarea facuta de Gordon, Klain a declarat la emisiunea "State of the Union" de la CNN ca Biden va asculta ce au de spus profesionistii in informatii, inainte de a lua o decizie."Vom astepta in mod cert o recomandare din partea profesionistilor in informatii din administratia Biden...si vom actiona in functie de recomandarea respectiva", a spus acesta.Gordon, care a demisionat in 2019, a spus ca orice fost presedinte este o tinta a unui serviciu strain de spionaj, dar ca Trump"ar putea fi neobisnuit de vulnerabil fata de cei cu intentii rele", aceasta referindu-se, intre altele, la afacerile din strainatate ale acestuia."Nu este clar daca intelege spionajul la care a fost expus, motivele pentru care informatiile pe care le-a dobandit trebuie sa fie protejate, sau intentiile si capabilitatile adversarilor", a adaugat ea.Presedintele comisiei pentru informatii din Camera Reprezentantilor, democratul Adam Schiff, a fost mai direct, afirmand la emisiunea "Face The Nation" de la CBS: "Nu cred ca se poate avea incredere in el cu acestea".