Joe Biden vorbeste despre "consecinte devastatoare" si da vina pe Donald Trump, care refuza sa semneze planul de relansare

Dupa luni de dezbateri, parlamentarii americani au adoptat joi un plan de sustinere economica de circa 900 de miliarde de dolari, insa Donald Trump l-a respins, cerand intre altele o majorare a ajutoarelor directe acordate celor mai sarace familii."Aceasta abdicare de la responsabilitati are consecinte devastatoare", a atentionat Biden, evocand in special expirarea incepand din aceasta sambata a alocatiilor de somaj pentru 10 milioane de persoane si incetarea actualei finantari a serviciilor de stat pe 28 decembrie."Acest proiect de lege este esential, el trebuie sa fie semnat pentru a intra in vigoare imediat", a adaugat intr-un comunicat presedintele democrat, subliniind "devastarea economica provocata de COVID-19".Insa miliardarul republican refuza deocamdata sa ratifice textul. El estimeaza ca cei circa 600 de dolari prevazuti pentru persoanele cu cele mai scazute venituri - suma aprobata totusi de secretarul sau de finante in timpul negocierilor cu Congresul - sunt insuficienti si cere ca aceasta suma sa fie majorata la 2.000 de dolari pe adult.Democratii, favorabili unei majorari a ajutoarelor, au incercat joi sa voteze un amendament in acest sens in Camera Reprezentatilor, insa acesta a fost blocat de minoritatea republicana.Un veto prezidential ar avea efecte dezastruoase pentru milioane de americani, mai ales pentru cei din sectoarele ospitalitatii si transportului aerian, care se confrunta cu noi restrictii impuse pentru stavilirea contaminarilor de COVID-19. Ultimele ajutoare guvernamentale, adoptate primavara in cadrul giganticului plan de sustinere de 2.200 de miliarde de dolari in fata pierderilor economice cauzate de pandemie, expira sambata aceasta.CITESTE SI: