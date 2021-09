Joe Biden prezidează ceremoniile de comemorare de la New York la 20 de ani de la atentatele din 11septembrie VIDEO

Liderul american Joe Biden prezidează această ceremonie, având alături predecesori ai săi, pe Barack Obama şi Bill Clinton Un minut de reculegere a fost ţinut la orele locale 08:46, cu exact 20 de ani după ce primul avion deturnat a intrat în turnul nordic al WTC.A început apoi, în sunetul unor arii de flaut, citirea, până la orele locale 12:30 (16:30 GMT), a numelor celor 2.977 de persoane ucise în acea zi în cele trei locuri unde au avut loc atentatele (dintre care 2.753 la New York). Ea va fi ritmată întreaga dimineaţă de omagii muzicale, printre care un cântec la chitară al starului american Bruce Springsteen.Vor urma alte momente de reculegere: pentru prăbuşirea turnurilor de la New York, atacul împotriva Pentagonului lângă Washington şi prăbuşirea unuia dintre avioanele deturnate la Shanksville (Pennsylvania).În Times Square, inima Manhattanului, plămânul economic al primei puteri mondiale unde sunt în mod tradiţional sărbătorite victoriile Americii, sunt prevăzute de asemenea acţiuni şi momente de reculegere.Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA au constat într-o serie de deturnări de linii aeriene şi atacuri sinucigaşe comise de 19 militanţi asociaţi grupului extremist islamic Al-Qaida. Atacurile împotriva oraşului New York şi Washington, D.C., care au declanşat un efort enorm al Statelor Unite de combatere a terorismului, au fost considerate cele mai letale atacuri teroriste asupra solului american din istoria acestei ţări, ducând la schimbări de amploare în abordările şi operaţiunile antiteroriste din SUA şi din întreaga lume.