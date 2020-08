Joe Biden, desemnat oficial candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale din SUA: "Inseamna totul pentru mine si familia mea"

"Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea si ne vom vedea cu totii joi", a afirmat fostul vicepresedinte american, intr-un mesaj video, dupa finalizarea numararii delegatilor.Biden va sustine joi un discurs de acceptare a nominalizarii, in ultima zi a Conventiei Nationale Democrate, prima din istoria americana care se desfasoara online.Ca o formalitate, fiecare stat si teritoriu american au votat pentru Joe Biden. Rivalul sau democrat, senatorul Bernie Sanders, care si-a exprimat sprijinul pentru fostul vicepresedinte american intr-un discurs rostit in noaptea trecuta, a indicat ca Partidul Democrat este unit in fata miliardarului republican Donald Trump.