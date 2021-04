Presedintele Joe Biden a recunoscut genocidul armean

"Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fost ucisi in genocidul care a inceput pe 24 aprilie, in urma cu 106 ani", a scris presedintele american intr-un comunicat Este vorba de ''onorarea victimelor, nu de coplesirea cuiva'', a subliniat un oficial american, sub rezerva anonimatului, in timp ce Turcia a avertizat in prealabil orice recurs la ceea ce denunta ca fiind o ''minciuna''.Serj Tarkan, vocalistul Trupei System of a Down a fost unul dintre cei care a aplaudat gestul presedintelui american. Departamentul de Stat al SUA a evocat vineri un ''anunt'' asteptat sambata cu privire la ''genocidul armean'' , ceea ce pare sa confirme ca presedintele american Joe Biden este pe cale sa recunoasca acest lucru, relateaza AFP."In ceea ce priveste genocidul armean, va puteti astepta la un anunt maine", a declarat adjuncta purtatorului de cuvant al diplomatiei americane Jalina Porter. Pana acum, guvernul american s-a abtinut sa faca referire la genocidul armean.Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite , noteaza AFP.Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie bilaterala constructiva'', a indicat Casa Alba intr-un scurt comunicat care nu mentioneaza posibilitatea acestei recunoasteri care provoaca nemultumirea Ankarei.Genocidul armean, recunoscut de peste 20 de tari si numerosi istorici, este contestat de Turcia.Presedintele american Joe Biden va recunoaste oficial genocidul armean in aceasta saptamana cu riscul deteriorarii relatiilor cu Turcia, a scris miercuri presa americana, noteaza AFP.