Joe Biden, mesaj dur pentru Donald Trump: "Peste 200.000 de oameni au murit din cauza gestionarii sale esuate a crizei COVID-19"

"Donald Trump va face tot ce ii sta in putinta sa distraga atentia de la faptul ca, din cauza gestionarii esuate a crizei coronavirusului, au murit peste 200.000 de oameni, peste 26 milioane de persoane sunt somere si una din sase afaceri mici risca sa se inchida definitiv.Nu il putem lasa sa faca asta."Presedintele american, Donald Trump si sotia sa, Melania, au fost confirmati cu COVID-19, anunta The Guardian. Trump s-a testat dupa ce o colaboratoare a sa a fost depistata cu COVID-19.Ziare.com prezinta in format livetext ultimele informatii despre evolutia situatiei la Casa Alba