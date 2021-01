Viitorul presedinte american Joe Biden primeste luni a doua doza de vaccin anti-COVID

"Fac asta pentru a arata ca oamenii trebuie sa fie pregatiti sa primeasca vaccinul atunci cand este disponibil, nu trebuie sa va faceti griji", a declarat viitorul presedinte imediat dupa injectarea vaccinului Pfizer, la 21 decembrie intr-un spital din Newark, in statul Delaware.Potrivit echipei sale de tranzitie, a doua injectie va fi de asemenea administrata in fata presei, fara a oferi detalii suplimentare.Peste 374.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Statele Unite si Joe Biden a denuntat ca o "mascarada" distribuirea vaccinurilor in tara sa organizata de guvernul presedintelui in exercitiu Donald Trump Viitoarea administratie Biden a anuntat ca va distribui toate dozele disponibile de vaccin impotriva COVID-19, mai degraba decat sa retina jumatate din doze pentru a respecta termenul pentru a doua injectie.Presedintele ales, care va fi instalat in noul sau post pe 20 ianuarie, "este in favoarea distributiei imediate a dozelor disponibile si considera ca guvernul ar trebui sa opreasca incetinirea aprovizionarii de vaccinuri, astfel incat sa existe mai multe doze in mainile americanilor acum", a declarat vineri la CNN TJ Ducklo, un purtator de cuvant al echipei de tranzitie.Aproximativ 6,7 milioane de americani au primit prima injectie impotriva COVID-19, mult sub 20 de milioane vizati initial pentru sfarsitul anului 2020. Pana in prezent, aproximativ 22,1 milioane de doze au fost distribuite la nivel national, ceea ce ilustreaza provocarea logistica a acestei operatiuni.