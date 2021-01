Masurile luate de Joe Biden in primele ore de mandat: "Vom avea nevoie de legislatie pentru multe lucruri"

"Nu e un moment mai bun pentru inceput ca astazi", a spus el.Noul presedinte a precizat ca aceste actiuni au menirea ca el sa isi tina promisiunile fata de poporul american."Vom avea nevoie de legislatie pentru multe lucruri", a adaugat.In primele ore ale mandatului, el are in plan sa semneze 17 ordine executive si directive catre agentiile de stat.Presedintele american a mai spus ca este vorba despre documente referitoare la "criza Covid", "criza economica" si "criza climatica", acestea fiind prioritare. Ordinele executive semnate de presedinte nu necesita aprobarea Congresului.Primul sau ordin executiv semnat cere americanilor ca, pe propritatile guvernului, sa poarte masca pentru prevenirea raspandirii Covid-19, potrivit NBC.Altul face referire la oprirea retragerii SUA din organizatia Mondiala a Sanatatii si revenirea Statelor Unite in Acordul climatic de la Paris. Acest lucru va fi oficial in 30 de zile.Biden s-a folosit de prima zi in functie pentru a propune Congresului o reforma radicala a legii imigratiei, care, printre altele, va oferi statut legal unor aproximativ 11 milioane de oameni care traiesc in SUA fara documente.El a actionat in vederea opririi proiectului de construire a zidului la granita cu Mexicul. A emis o proclamatie prin care a pus capat declaratiei de urgenta nationala facuta de Donald Trump , pe care acesta a folosit-o pentru a trimite bani catre constructia zidului.Oficiali ai noii administratii au spus ca Biden va emite curand noi ordine executive. Ei au subliniat ca situatia actuala a tarii impune masuri imediate.Prin comparatie, dupa doua saptamani la Casa Alba, Donald Trump semnase doar opt ordine, iar Barack Obama , noua.