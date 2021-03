Joe Biden a numit primii judecatori federali. Un magistrat de origine pakistaneza, primul judecator federal musulman din SUA

Judecatoarea afro-americana Ketanji Brown Jackson, 50 de ani, este numita la Curtea de Apel din Washington , o instanta reputata pentru importanta cazurilor pe care le examineaza. Daca va fi confirmata de Senat, ea ii va urma in functie lui Merrick Garland, care a devenit procurorul general al SUA.Pe de alta parte, numele lui Ketanji Brown Jackson este citat in mod regulat pentru Curtea Suprema. Daca s-ar alatura acestei prestigioase instante in anii urmatori, ar deveni prima femeie de culoare care ocupa un asemenea post.Printre cele 11 numiri ale presedintelui SUA se afla trei femei afro-americane pentru posturi la curti de apel.Presedintele Biden l-a numit, de asemenea, pe Zahid Quraishi, 45 de ani, care va deveni, daca va fi confirmat de Senat, primul judecator federal musulman din Statele Unite.De origine pakistaneza, Zahid Quraishi este in prezent magistrat in New Jersey.Aceste numiri reprezinta "larga diversitate de origini, experiente si de perspective care fac puterea tarii noastre", a subliniat Joe Biden intr-un comunicat.Potrivit Constitutiei americane, presedintele numeste pe viata judecatorii Curtii Supreme si judecatorii federali, in tribunalele de apel sau de prima instanta. Depinde apoi de Senat sa ii confirme.In timpul mandatului sau, Donald Trump a fost deosebit de activ in aceasta problema care galvanizeaza de decenii alegatorii conservatori.Lucrand indeaproape cu liderul republican al Senatului Mitch McConnell, el a numit peste 200 de judecatori cu vederi conservatoare in tribunalele federale.La sosirea sa la putere, Donald Trump s-a putut baza pe un Senat dominat de republicani care, din 2014 pana in 2016, ii blocase pe candidatii prezentati de Barack Obama , astfel incat 107 posturi de judecatori erau vacante.