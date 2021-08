Președintele Americii, după retragerea din Afganistan: "Era timpul să încheiem acest război"

Biden a făcut remarcile despre finalul războiului din Afganistan de la Casa Albă, la o zi după ce ultimul avion militar american a părăsit ţara, punând astfel capăt celui mai lung război din istoria SUA.El a lăudat modul în care au lucrat experţii şi militarii, a subliniat că au fost evacuaţi peste 120.000 de oameni din Afganistan, lucru pe care nicio naţiune nu l-a reuşit în istorie. Şi-a exprimat recunoştinţa pentru eforturile depuse.Preşedintele a caracterizat misiunea ca un „succes extraordinar”, posibil datorită iscusinţei, curajului armatei SUA şi diplomaţilor şi profesioniştilor din serviciile secrete , a punctat.„Când am stabilit data de 31 august, am presupus că cei 300.000 soldaţi afgani, pe care i-am instruit şi echipat, erau puternici în faţa talibanilor. Nu au rezistat atât de mult pe cât se aştepta lumea”.Astfel, a crescut riscul pentru militarii NATO rămaşi în Afganistan, a spus Biden. „Termenul limită de 31 august nu a fost unul arbitrat, a fost pentru a salva vieţile americanilor”.„Aveam de ales între a evacua şi a escalada (tensiunile, n.r.). Nu puteam rămâne la nesfârşit în Afganistan pentru că totul s-a schimbat”, după ce predecesorul său, Donald Trump , a încheiat acordul cu talibanii.Din martie, a adăugat el, au fost trimise 19 notificări americanilor din Afganistan privind evacuarea. Mulţi au decis că vor să rămână, iar acum au decis că vor să plece.Mare parte dintre cei care au rămas au cetăţenie dublă, însă „90% dintre americanii din Afganistan care au vrut sa plece au putut pleca”.„Rămânem angajaţi să îi scoatem de acolo dacă vor să plece”, a completat Biden. „Era timpul să încheiem acest război. Este o lume nouă. SUA trebuie apărate de ameninţările din 2021 şi de mai departe, nu din 2001. Vom menţine lupta împotriva teroriştilor din Afganistan”.„Nu am terminat cu voi încă”, a transmis organizaţiei ISIS-K, responsabilă pentru atacul sinucigaş de săptămâna trecută de pe aeroportul din Kabul. Celor care vor răul Statelor Unite, el le-a spus: „SUA nu vor avea linişte. Nu vom ierta si nu vom uita”.