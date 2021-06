Joe Biden, despre retragerea militarilor din Afganistan: 'Trupele noastre pleaca, dar acesta nu este sfarsitul sprijinului nostru"

Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un moment in care Statele Unite au inceput deja retragerea trupelor lor, pe care spera sa o finalizeze inainte de 11 septembrie, cand se implinesc 20 de ani de la atentatele care au determinat Washingtonul sa rastoarne regimul taliban care adapostea jihadisti al-Qaida.''Trupele noastre pleaca, dar acesta nu este sfarsitul sprijinului nostru pentru Afganistan", a declarat presedintele democrat, care a anuntat in aprilie retragerea celor 2.500 de soldati americani inca prezenti acolo.''Alianta dintre Afganistan si Statele Unite nu se incheie, ci va continua", a spus Biden reporterilor la inceputul intalnirii din Biroul Oval. Presedintele a subliniat ca afganii ''vor trebui sa decida viitorul lor, ce vor'' si a facut referire la cresterea violentelor din ultimele saptamani, in contextul ofensivei talibanilor.''Violenta fara sens trebuie sa inceteze, dar va fi foarte dificil'', a recunoscut Biden.De la inceputul retragerii trupelor americane, in ultima luna si jumatate, aproape 60 de districte din cele 370 ale Afganistanului au cazut in mainile talibanilor. Este pentru prima data in ultimele doua decenii de razboi cand talibanii au preluat controlul asupra unui numar atat de mare de districte intr-un timp atat de scurt.In declaratiile sale adresate presei, Ghani a cerut ca guvernul afgan sa nu fie considerat "mort" inainte de vreme si si-a exprimat optimismul cu privire la rezultatul luptei sale cu talibanii.Ghani a mai spus ca decizia lui Biden de a finaliza retragerea SUA in acest an ''a fost istorica'', iar guvernul sau o respecta.Presedintele afgan, care a mers in Biroul Oval insotit de presedintele Consiliului Superior pentru Reconciliere Nationala, Abdullah Abdullah, a incercat sa obtina sprijinul lui Biden pentru a face fata ofensivei talibanilor. Nicio conferinta de presa nu a fost programata dupa intalnirea lor.Obiectivul declarat al Casei Albe este de a colabora indeaproape cu guvernul de la Kabul pentru a se asigura ca Afganistanul "nu va mai deveni niciodata un refugiu pentru gruparile teroriste care reprezinta o amenintare la adresa teritoriului american".Dar multi alesi si experti se tem ca insurgentii vor recastiga controlul tarii si vor impune un regim fundamentalist similar celui pe care l-au instaurat intre 1996 si 2001.In timp ce Ghani inca spera sa ii convinga pe talibani sa accepte un rol intr-un guvern interimar de unitate nationala, insurgentii, incurajati de succesele lor militare, nu par dispusi sa negocieze.