Joe Biden s-a incurcat in cifre si a sustinut ca circa 6.000 de militari au murit de coronavirus, in loc de sapte

Un membru al echipei de campanie a recunoscut pentru The Washington Post ca Biden "a gresit si s-a referit in mod accidental la numarul de persoane decedate de COVID-19 in statul Michigan, in loc sa se refere la numarul soldatilor morti" de coronavirus. In Michigan, 6.887 de persoane au murit de COVID-19 de la inceputul pandemiei, aminteste EFE.Greseala s-a produs in timpul unui discurs la Warren (Michigan), in timpul caruia Joe Biden s-a lansat intr-un atac impotriva presedintelui SUA, republicanul Donald Trump , pentru faptul de a fi minimalizat pericolul pe care il reprezenta epidemia de coronavirus, dupa cum a dezvaluit miercuri jurnalistul Bob Woodward, cunoscut pentru cazul Watergate.Spre sfarsitul discursului, Biden nu a mai respectat "punctajul" si le-a explicat participantilor la miting ca in mod normal poarta in buzunar o hartiuta cu numarul actualizat al militarilor ucisi si raniti in Irak si Afganistan De aceasta data, insa, nu avea bucata de hartie cu el, asa ca i-a cerut-o unui angajat din echipa de campanie si, cand cineva i-a inmanat-o, a inceput sa citeasca, punand accentul pe caracterul exact al cifrelor: "Militari americani care au murit in Irak si in Afganistan: 6.922. Nu peste 6.000. Nu, nu! Exact 6.922 pentru ca acesti barbati si aceste femei au lasat in urma numerosi oameni care aveau incredere in ei"."Militari americani raniti in Irak si in Afganistan: 53.188. Nu peste 53.000. Personal militar american infectat cu COVID-19, ma scuzati, numarul total de persoane infectate in SUA, 6.344.700; morti de COVID-19, 89.506; militari infectati, 118.984, militari morti de COVID-19, 6.114. Fiecare dintre aceste vieti conta. Fiecare dintre aceste vieti a lasat in urma pe cineva care acum este in doliu si nu putem uita acest lucru", a adaugat Biden.Potrivit cifrelor oficiale ale Pentagonului, sapte militari au murit de coronavirus si 40.026 au fost infectati.In Michigan, 119.863 de oameni s-au imbolnavit de coronavirus de la izbucnirea pandemiei si 6.887 si-au pierdut viata, potrivit ultimelor date furnizate de autoritatile din acest stat.Biden incearca sa castige votul familiilor militarilor in perspectiva alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, in timp ce Trump pare sa piarda acest sprijin, noteaza EFE. In mod traditional, familiile militarilor se declara in proportie de 55% conservatoare. Insa potrivit unui sondaj realizat luna trecuta de publicatia Military Times, Trump pierde teren in randurile militarilor, doar 37,4% declarand ca ar vota cu el, iar 41,3% afirmand ca-l prefera pe contracandidatul sau Joe Biden.Nici Trump, nici Biden nu au activat in armata, insa fiul fostului vicepresedinte democrat, Beau, care a murit de cancer in 2015, a imbracat uniforma militara in timpul razboiului din Irak.