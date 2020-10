Joe Biden si Partidul Democrat au strans un record de 383 de milioane de dolari din donatii, in septembrie

Suma a depasit cele 365 milioane de dolari stranse de Partidul Democrat in luna august, care a fost la vremea respectiva un record lunar dintre toate campaniile prezidentiale din SUA.Echipa de campanie avea la finalul lunii septembrie lichiditati de 432 de milioane dolari pentru ultimele cinci saptamani ale campaniei, a scris pe Twitter coordonatoarea campaniei democratilor, Jen O'Malley Dillon.In sondajele nationale, Joe Biden a avut un avans semnificativ in fata republicanului Donald Trump timp de mai multe luni, desi un sondaj Reuters/Ipsos arata o cursa mult mai stransa in statele indecise.In tabara republicana, echipa de campanie a lui Trump nu a anuntat inca suma stransa in septembrie din donatii, dar in august aceasta s-a ridicat la valoarea de 210 milioane dolari.La data de 31 august, democratii dispuneau de 466 de milioane de dolari pentru cheltuielile implicate de campania electorala, comparativ cu 325 de milioane de dolari ale republicanilor.Ultimele date indica o crestere masiva a fondurilor stranse din donatii de campania lui Biden, comparativ cu situatia existenta la inceputul acestui an. In schimb, republicanii au inceput strangerea de bani aproape imediat dupa ce Donald Trump si-a preluat mandatul, in 2017.O'Malley Dillon a precizat ca 203 milioane de dolari din totalul strans in campanie au provenit de la donatori online.